Откриени нови детали за семејството Бекам: „Вистина е, секоја приказна има две страни“

Поранешната девојка на Бруклин Бекам, Ефтон Мекит, јавно го поддржа откако неговата објава за неговата врска со неговите родители предизвика хаос.

Пред неколку години, актерката беше во врска со младиот Бекам, и како што истакнува сега, верува дека тој ја кажувал вистината.

Таа одлучи да ја искористи оваа можност да зборува за предизвиците со кои се соочил Бруклин додека растел.

– Бруклин ја кажувал вистината во својата објава. Многу работи се „готвеле“ низ годините. Ова не се случило преку ноќ – изјави Ефтон за The Sun, додавајќи дека му било тешко да се справи со јавниот притисок.

Како ќерка на ТВ личноста Џилијан Мекит, Афтон од прва рака видела како славата на нејзиното семејство ја обликувала.

– Секоја приказна има две страни, но знам дека растењето под микроскоп било предизвикувачко за него – истакна Макит.

Покрај тоа, тој тврди дека често бил вознемирен, особено кога фотографите го следеле, и дека се чувствувал ранлив поради вниманието на медиумите.

Таа, исто така, се осврна на тврдењата дека Бруклин не ја напишал самиот изјава, коментирајќи дека тој е „интелигентна личност на која едноставно ѝ е доста“.

