Олеснета за 200 илјади евра: Крадци го опустошиле домот на познатата пејачка

Драгица Радосављевиќ- Цакана неодамна беше ограбена, а таа јавно проговори за деталите од инцидентот.

Како што таа истакна тогаш, крадците биле маскирани и не оставиле траги, па затоа не се сомневала во никого.

– Тоа е добра кражба, тоа се 200.000… Не се сомневам во никого, што можам да знам кога обете врати се разбиени и влегле со кеси на нозете?! Доаѓаат со цел да украдат што има таму, тоа е и моја вина. Беше отчукано, некој го направил тоа на организиран начин. Никој не ни проговори, иако имаше форензички експерти и полиција – рече Цакана, а потоа додаде:

– Меѓу моите работи повеќе немам дијаманти, но имаше кожна огрлица со пластично зелено срце што ми ја даде внукот. Не се плашам од крадци, ја обезбедив куќата, па ако некој влезе, може да се заглави во затвор – рече Цакана во емисијата „Премиер Викенд Специјал“.

