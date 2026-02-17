Радио Милева горд син

Огњен Амиџиќ со повод ја покажа мајка си: „ „Госпоѓо мамо, среќен роденден“

Познатиот српски водител Огњен Амиџиќ уште еднаш покажа колку е приврзан кон своето семејство.

Имено, по повод роденденот на неговата мајка, тој сподели трогателна фотографија од неа во син фустан на социјалните мрежи, заедно со кратка, но моќна порака: „Госпоѓо мамо, среќен роденден“ – гордо напиша Огњен.

Објавата собра бројни лајкови и коментари во рекордно време, а следбениците не го криеја својот ентузијазам. Многумина забележаа дека мајката на Огњен зрачи со елеганција и топлина, и дека може да го носи епитетот на вистинска дама со причина.

Неодамна, Огњен и неговата сопруга Мина добија ќерка, Лола, која донесе нова радост во нивниот дом.

фото: Instatgram printscreen/ ognjenamidzic

