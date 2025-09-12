Однесувања кои им покажуваат на децата дека се сакани, безбедни и важни

Родителите ги сакаат своите деца. Од моментот кога детето е родено, повеќето родители си ветуваат дека ќе го заштитат и ќе направат сè за да го направат својот живот што е можно подобар. Но да се сака дете и да му се покаже дека љубовта не е исто нешто. Во секојдневното брзање, не е секогаш лесно да се знае како да се изрази оваа љубов искрено и ефективно, освен со зборови.

Животните околности, стресот и личните искуства често ги спречуваат родителите секогаш да даваат сè од себе. Сепак, постојат неколку едноставни и секојдневни однесувања кои можат да му разјаснат на детето дека е сакан и безбеден, дури и кога не му кажете директно.

Слушање со свесност

Консултантот за личен развој Мици Бокман истакнува дека децата сакаат да бидат слушнати, не само да бидат слушнати, туку и да бидат разбрани. Кога нејзините деца биле мали, нивната куќа секогаш била полна со нивните пријатели. Дури подоцна сфатила дека причината не била во колачите што ги печела, туку во фактот дека знаела како да ги слуша.

Децата често имаат многу да кажат, но возрасните се преокупирани со своите проблеми и обврски, па затоа често не ги слушаат најважните работи. Иако некои детски приказни може да изгледаат неважни, понекогаш една реченица го крие она што навистина треба да го слушнеме.

Да се биде присутен, да го спушти мобилниот телефон и да го фокусира вниманието на детето, ова е еден од најважните знаци на љубов.

Дозволете им да бидат деца

Бокман се сеќава на своето детство, кога децата имале повеќе слобода, излегувале надвор, играле со часови, паѓале, валканале и учеле преку игра. Денешните деца често се премногу заштитени и пренатрупани од активности, што создава анксиозност и чувство на притисок кај многумина.

Важно е да им се овозможи на децата да чувствуваат слобода без постојана контрола. Да возат велосипед до куќата на пријател, да паднат и да станат, да го откријат светот сами. Таквите искуства се клучни за развој на самодоверба и снаодливост.

Родителите сеуште можат да се вклучат, да обезбедат безбедност, поддршка и простор за играње, но без да мора да надгледуваат сè.

Остани возрасен во тешки времиња

Во неговите дела, Мици Бокман често се среќава со родители кои реагираат незрело, повредено или луто во моменти на детски бунт. Тој го наведува примерот на мајка која лично ги искусила насилните испади на ќерка си, наместо да ги гледа како знак дека детето поминува низ емоционални тешкотии.

Децата имаат потреба од смирен, сочувствителен и стабилен родител, личност која знае како да препознае што навистина им треба. Наместо да реагира со истата незрелост, Бокман советува да се одговори со трпение и благост. Ова не значи предавање, туку обезбедување чувство на сигурност во кое детето може да се смири и да развие емоционална стабилност.

Поддржите ги нивните соништа

Едно лично искуство силно ја обликувало Мици Бокман, по дипломирањето, додека разговарал за иднината и нејзините планови со нејзиниот татко, тој ѝ рекол: “Мислам дека ќе имаш просечен живот”.

Иако реченицата била едноставна, оставила траен белег и влијаела на нејзината самодоверба. Затоа таа нагласува колку е важно да се поддржуваат соништата на децата, дури и кога тие ни се чинат нереални.

Родителската верба во детето му дава сила да верува во себе. Истражувањата потврдуваат дека родителската поддршка директно го промовира развојот на издржливост и самодоверба. Спротивно на тоа, недостатокот на поддршка може да доведе до чувство на несигурност и анксиозност.

Кажи им дека тие се твој приоритет

Бокман истакнува дека нејзините деца отсекогаш знаеле како да ги стават на прво место. Ова понекогаш значело жртвување на кариери, партнерства или лични планови, но за возврат тие се здобиле со непроценливо чувство на сигурност, знаење дека секогаш можат да се потпрат на својата мајка.

За детето, овој вид на безбедност е основата на емоционалното здравје. Родителското присуство, не само физичко туку и емоционално, му дава на детето стабилност која му е потребна за да се развие во самоуверена личност.