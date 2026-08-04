Нутриционистите предупредуваат: Ако ги забележите овие знаци, напијте се чаша вода

Дали испи доволно вода денес?

Дали денес испивте доволно вода? Или само го започнавте денот со шолја кафе? Човечкото тело е составено од околу 70 проценти вода. Губиме до два и пол литри дневно. Преку урина и пот. Сепак, она што многу луѓе не го знаат е дека губиме и течности преку дишење. Издишуваме околу половина литар во текот на денот.

Колку вода треба да пиете дневно?

За да одржите рамнотежа, треба да пиете доволно вода. Германското здружение за исхрана (DGE) препорачува возрасните да пијат најмалку еден и пол литри вода дневно. Други студии препорачуваат помеѓу два и три литри вода дневно. Многу малку луѓе пијат толку големи количини.

И тоа не е лошо ако веќе внесувате доволно течности во вашата исхрана, на пример, јадете многу свеж зеленчук. Но, како да знаете дали навистина пиете премалку вода?

Експертот д-р Лела Алеман, специјалист по дерматологија, флебологија, проктологија и исхрана, предупреди за седумте најчести знаци на дехидратација.

7 знаци дека не пиете доволно вода – според нутриционист

Сува уста и жед

Типични знаци на дехидратација се – логично – жед и сува уста. Ова е начинот на вашето тело да ви каже: Ми треба вода. Сувата уста не е само знак на дехидратација, туку може да го ослабне и вашиот имунолошки систем, вели нутриционистката д-р Лела Алеман: „Сувата уста може да го ослабне имунолошкиот систем на оралната мукоза и да ве направи посклони кон инфекции. Ако не можете да пиете повеќе вода иако имате сува уста, треба барем да ја исплакнете со малку течност.“

Темна урина или намалено производство на урина

„Ако пиеме премалку вода, нашата урина станува концентрирана, така да се каже – и затоа ја менува својата боја“, вели д-р Алеман за Vogue. Бледожолтата урина е идеална, вели таа. „Ако вашата урина е потемна, тоа е јасен знак дека треба да пиете повеќе вода. Патем, гледањето на вашата урина е најлесниот начин да проверите дали пиете доволно вода.“

Главоболки и вртоглавица

Дали често имате главоболки или чувствувате вртоглавица? Треба да го проверите ова кај вашиот лекар. Она што можете сами да го направите е да пиете повеќе вода: „Главоболките и вртоглавицата може да бидат предизвикани од намален волумен на крв поради дехидрација, што значи дека нашиот мозок повеќе не е снабден со толку многу крв и хранливи материи“, вели експертот за исхрана д-р Лела Алеман.

Замор и проблеми со концентрацијата

Заморот и тешкотиите со концентрирањето може да бидат предизвикани и од недостаток на течности. И тука е виновен намалениот волумен на крв, што, како што споменавме, значи дека нашиот мозок не е оптимално снабден, вели докторот.

Сува кожа и усни

Според д-р Алеман, типични знаци на дехидратација се сувата кожа и усните. Можете да откриете дали е тоа случај и за вас со мал самотест: „Ако ја земете кожата, на пример на задниот дел од раката, помеѓу два прста и ја повлечете нагоре и полека се врати во првобитната состојба, тоа е знак на сериозна дехидратација.“ Според д-р Лела Алеман, сувата кожа може да доведе и до зголемено чешање. „Кожата исто така изгледа побледа бидејќи снабдувањето со кислород и микронутриенти повеќе не е оптимално“, додава експертот.

Темни кругови под очите

Според д-р Алеман, недостатокот на течности може „да доведе до формирање и влошување на темните кругови под очите“. Ако не пиете доволно вода, крвта станува погуста. Ова ги прави крвните садови повидливи. Болните очи и зголемените брчки околу очите исто така може да бидат знак дека не пиете доволно вода, вели д-р Лела Алеман.

Запек

Според д-р Алеман, типичен знак дека не пиете доволно вода е запекот. Причината зошто се случува ова е лесна за објаснување: Ако не пиете доволно вода, вашите црева отстрануваат премногу вода од столицата – што го намалува нејзиниот волумен. Ако вашиот цревен тракт не е полн, нема поттик да ја протуркате сварената храна. „Во медицината, зборуваме за запек кога зборуваме за тврда столица предизвикана од недостаток на вода“, вели д-р Алеман, додавајќи: „Она што многу луѓе не го знаат е дека недоволното пиење вода може да доведе и до надуеност“.

фото:Freepik

извор:попара.мк