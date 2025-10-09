Новото поглавје започнува: Tessa Group

Tessa Group е новиот бренд кој ги обединува силите на Инфософт Системс Скопје и ЦПП Услуги, чекор кој не е само промена на име, туку симбол на обединетост, визија и континуиран напредок.

Сопственикот Ајри Шеј, за ова ребрендирање истакна дека е повеќе од визуелна промена:

„Денес започнува ново возбудливо поглавје за сите нас – исполнето со свежи можности и обновена цел. Со ова ребрендирање, лично сакам да ја споделам нашата силна посветеност кон мисијата што отсекогаш нѐ води: да испорачаме сигурни, иновативни и одржливи решенија, секогаш водени од нашите заеднички вредности – интегритет, одговорност и фокус кон клиентите. Нашата визија е храбра – да изградиме глобална алијанса од доверба каде технологијата поврзува, безбедноста штити, а енергијата одржува. Заедно ќе создадеме попаметен, побезбеден и поефикасен свет. Нашиот слоган, „Empowering what’s next“, совршено го отсликува тој дух. Тоа не е само фраза – тоа е ветување. Ветување дека ќе продолжиме напред со храброст, посветеност и грижа. Не можам да бидам по горд што го чекориме овој пат заедно – обединети, горди на тоа кои сме, и подготвени да го создадеме она што следи.“

Името Tessa произлегува од петте клучни столба на групацијата:

Technology, Energy, Security, Systems и Alliance – заедништвото што ја дефинира нашата сила.

Во рамките на новата структура ќе функционираат:

Tessa Tech Skopje и Tessa Tech Prishtina – технолошкиот двигател на групацијата,

Tessa Sec Skopje и наскоро Tessa Sec Prishtina – лидерите во областа на сајбер безбедноста,

Tessa Energy и EnergyEcoLink – двигатели на одржливи и еколошки извори на енергија,

и ИТД Дистрибуција – членка на групацијата со долгогодишно искуство и доверба на пазарот.

Ребрендирањето ја зацврстува позицијата како регионален лидер кој не се плаши од промени, туку ги прегрнува како двигател на растот.

На настанот се обратија и генералните менаџери на компаниите кои се дел од групацијата, кои ја потврдија заедничката визија и решеноста за понатамошен раст.

Душко Темков, генерален менаџер на Tessa Tech Skopje, потенцираше дека припадноста кон Tessa Group е потврда за заедничката сила и довербата што групацијата ја гради со години, а Филип Симеонов, генерален менаџер на Tessa Sec Skopje, истакна дека обединувањето под Tessa Group отвора нови можности за развој и регионална соработка во областа на безбедноста.

Биљана Шеновска, генерален менаџер на ИТД Дистрибуција, нагласи дека новото име претставува чекор кон уште поголема интеграција на технолошките решенија и експертизата што ја носи тимот.

Нивните пораки ја зацврстија суштината на новиот бренд – Tessa Group не е само промена на име, туку потврда на заеднички дух, вредности и амбиции.