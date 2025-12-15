Новогодишни украси како од филм – Ѕирнете во домот на Лидија Вукиќевиќ

Додека многумина сè уште размислуваат за светлата, Лидија Вукиќевиќ веќе ја доживува празничната еуфорија – и тоа во дом кој изгледа како да е директно од корицата на најубавиот божиќен каталог.

На елегантните фотографии доминира топла празнична палета: луксузна елка осветлена од ситни трепкачки светла, дискретно украсена со црвени и бели детали кои евоцираат класична зимска носталгија. Ништо не е впечатливо, и сè е на свое место – токму онака како што прават луѓето со стил.

Белото пијано привлекува посебно внимание, трансформирано во вистински празничен декоративен бисер – со перници украсени со црвени машни и свеќи кои му даваат на просторот допир на романтика.

Исто така, има камин со жив оган, опкружен со бели камења, кој навечер создава атмосфера на кинематографска тишина и топлина – таква што не можете да ја купите, туку само да ја почувствувате.

Перници со празнична тематика, меки текстури, мали детали во форма на машни, птици и фигурини – сè кажува едно: Лидија создала вистинска новогодишна идила од својот дом. Нејзината дневна соба не вреска за луксуз, туку го шепоти – преку вкус, умереност и елеганција.

Судејќи според оваа сцена, за Лидија Вукиќевиќ, празниците не се само датум во календарот, туку состојба на умот. И додека надвор е зима, во нејзиниот дом – владее топлина, стил и таа посебна празнична магија што сите ја бараме, но малкумина навистина ја наоѓаат.

Foto: print screen/Instagram/vukiceviclidija