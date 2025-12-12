Новини во правилата на „Ѕвездите на Гранд“ – отсега вака нема да може

Водителот на „Ѕвездите на Гранд“ Воја Недељковиќ ги открил новите правила што ќе стапат на сила од почетокот на вториот круг од натпреварувањето.

Во музичката шоу програма „Ѕвездите на Гранд“, 126 најдобри кандидати влегоа во вториот круг од натпреварувањето, кој започна во саботата, во кој кандидатите ќе се претстават преку дуели и борба еден на еден.

Правилата во вториот круг исто така се менуваат во споредба со првиот, а водителот Воја Недељковиќ го објасни концептот што ќе важи и во следните емисии.

– Со нула гласови, натпреварувачот логично се елиминира од натпреварувањето, со 1, 2, 3 и 4 гласа, натпреварувачот оди во баражот на „Ѕвездите на Гранд“, додека пет гласа треба да го однесат кандидатот во третиот круг – рекол Воја и додал:

– Меѓутоа, ако двајцата кандидати имаат по пет гласа, тогаш одиме на акапела пеење, или продукцијата одлучува кого да пушти. Тој може да гласа за едниот или другиот за директен премин, или за ниту еден.

Освен промената во правилата за гласање, имаше и новина во концептот на самите настапи на кандидатите, па менторите на кандидатите што настапуваат ќе седат на сцената.

– Порано, менторите седеа тука во продукцијата, но сега не. Тој ќе седи со своите кандидати и ќе дава совети непосредно пред настапот – Воја го започна своето објаснување и додал:

– А преостанатите пет члена на жирито што остануваат да седат на своите места, тие гласаат. Тие можат да гласаат за едниот, другиот, за двајцата или за ниту еден. Тие исто така можат да го повлечат својот глас ако веќе гласале, па дури и повторно да го додадат.

