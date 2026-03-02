Нова ултра впечатлива тетоважа на раката на гитаристот: Мартин „Некст тајм“ врежа уште еден траен „белег“ на себе

Мартин Филиповски, гитаристот од братското дуо „Некст тајм“, реши да си направи нов мерак и да се почести себе со нешто на што веќе не може да одолее – нова тетоважа.

Имено, тој се одлучи да се истетовира на дланката, од надворешната страна, односно како дополнување на популарно наречениот „ракав“ кој веќе го има преку левата над и подлактица.

Од цртеж на хартија, премина во таен „белег“ – тетоважа на раката на Мартин, полна и впечатлива, а за истата откри додека се тетовиреаше кај понзатиот македонски тату – артист Горан Мичиќ кој го теровираше и претходно.

Тогаш, на истата рака гитаристот го истетовира ликот на својот брат Стефан.

Мартин очигледно нема дилема да се тетовира повторно и повторно, особено за нешта кои му значат и сака да го красат нејзиното тело.

