Ноктите се 10 пати повалкани од WC школка по тренинг

Ново истражување покажа дека бактериите се кријат под вашите нокти долго откако ќе завршите со тренингот, поради што треба да бидете внимателни.

Брисеви од нокти од четири лица кои вежбале еден час покажале нивоа на бактерии до 10 пати повалкани од просечната школка за тоалет, според лабораториското истражување на Стејк. Резултатите откриле мноштво бактерии, вклучувајќи стафилококи, ентерококи, бацили и E. coli, кои можат да предизвикаат инфекции на кожата, осип итн., објавува „Њујорк пост“.

Ова доаѓа од користење на истата опрема и подлоги за потење како и стотици други посетители на теретана. Дури и ако вашите нокти изгледаат чисто по тренингот, тие сепак можат да содржат повеќе од 15.000 бактерии. Сепак, постојат начини да се спречат овие проблеми.

Треба да ги дезинфицирате уредите и другата опрема пред и по употреба. По чистењето на опремата, почекајте приближно две минути средството за чистење да ги убие бактериите.

Не бришете пот од лицето или очите за време на тренингот. На овој начин ги ширите бактериите побрзо. Имајте на ум дека споделувањето крпи, ракавици или шишиња со вода е исто така начин за ширење на бактерии, затоа избегнувајте го тоа.

Не се препорачува да имате долги нокти. Редовното потстрижување на ноктите и кутикулите го спречува растот и ширењето на бактериите. Друг клучен совет за убивање на бактериите е темелно миење на рацете со сапун и вода најмалку 20 секунди.

извор:попара.мк

фото:Freepik