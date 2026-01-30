Ниту одење ниту трчање: Оваа активност дава подобри резултати за здравјето

Физичката активност е неопходна за здравјето, но самото одење можеби не е доволно ако сакаме подобри резултати во силата, кондицијата и контролата на тежината.

Според советите на фитнес експертите, одењето е корисно, но вежбите со повисок интензитет носат поизразени здравствени придобивки.

Истражувањата покажуваат дека поинтензивните тренинзи се поефикасни во подобрувањето на функцијата на срцето, зајакнувањето на мускулите и согорувањето калории за пократко време. Додека еден час одење согорува околу 300 калории, сличен ефект може да се постигне многу побрзо со поенергичен тренинг.

Ова не значи дека треба да се откажете од прошетките, туку комбинирајте ги со вежби за сила или аеробни активности неколку пати неделно. За оние со ограничено време, решенијата може да вклучуваат пократки, но поинтензивни тренинзи, повеќе движење во текот на денот или искачување по скали наместо лифт. Комбинацијата од различни активности носи најдобри здравствени придобивки.

Foto: freepik

Izvor: kurir