„Ништо без 100 килограми“ – Дара Бубамара му даде на натпреварувачот урнебесен совет

На сцената на Гранд се појави Вук Сретеновиќ (21), поранешен учесник во „Ѕвездите на Гранд“.

Вук Сретеновиќ предизвика спротивставени мислења од жирито. Додека пет члена на жирито гласаа во негова корист, Александар Милиќ Мили и Драган Којиќ Кеба ги притиснаа копчињата за паника.

– Млад си, ми е мило што се смееш толку многу и имаш енергија. Секако имаш талент, но имаш многу работа. Звучеше плашливо и неубедливо. Се мачеше и со техниката и со емоциите. Не ти ги уништувам соништата, ова не значи дека не знаеш како и немаш талент – објасни Кеба.

Иако Вук ја доби поддршката од Цеца, пејачката истакна и дека во неговиот глас има „аматеризам“.

– Токму кога чекам да ми дадеш трилер, ти едноставно го отсекуваш крајот, а тоа е само неискуство. Ти недостасува искуство, но ако продолжиш понатаму, што ти посакувам, со нас менторите ќе научиш што ти кажувам. Среќно – рече Светлана.

Ѓорѓе Давид верува дека младиот Вук има потенцијал, како и Мили:

– Беше лошо, многу грешки, но може да се види неговата желба и тоа е најважното нешто.

Сепак, Ана Бекута се интересираше колку е висок натпреварувачот, а неговиот одговор дека е висок два метра ги изненади сите во студиото.

– Како стоиш со кошарка? – пејачката беше заинтересирана.

– Имам убаво сеќавање кога бев на аудиција. Саша Поповиќ ми рече тогаш: „Мислев дека ќе биде подобро да ти кажам да одиш да играш кошарка, но добро пееш. Тоа ми го кажа“, рече натпреварувачот низ смеа.

Дара Бубамара реши да се пошегува со кандидатот и му рече дека треба да се здебели.

-Знаеш што велат, е**ш маж без сто килограми. Ќе видиш како ќе полудат девојките- рече пејачката низ смеа, а пејачот вети дека ќе се здебели до следната рунда од натпреварувањето.

