Нина Бадриќ со порака до колешките: „Јас го почнав трендот за врска помлад маж“

Пејачката Нина Бадриќ отворено зборуваше за љубовта, но и за тоа што претставува идеалниот маж за неа.

Во разговорот за љубовта за „IN Magazin“, Нина нагласи дека нема дилеми и дека многу добро знае што сака.

Додека нејзините колешки Маја Шупут и Јелена Розга ги полнат насловните страници со романси со помлади партнери, Нина со насмевка го коментираше тој тренд.

– Јас го започнав тоа пред 20 години кога навистина беше табу тема, па ме следеа, а сега јас ќе го започнам трендот постар, најстар, постар е послатко. Ќе го започнам тој тренд. Љубовта не бира, денешните момци се многу помлади, но и многу позрели од моите врсници, па секој пат се изненадувам со тоа колку храброст и самодоверба ми пристапуваат и со какви реченици, тоа се убави зрели реченици. Кога човек е отворен, нека се случи што се случи – рече Нина за „IN Magazine“.

А каков маж навистина би ја соборил од нозе?

– Истиот крал како мене, хаха (се смее). Исто како мене. Човек кој се изградил од нула, човек кој е добар човек, духовит, шармантен и ужива во сè што сум јас. Првенствено личност која е пријател, сега во мојот живот мислам дека би можела да бидам само со некој кој е мој пријател, партнер, сопатник во животот, кој ги поминува сите добри и лоши денови со тебе. Кога го имаш твојот најдобар пријател покрај себе, на кого можеш да му се довериш или со кого можеш да се качиш на најмалиот брод или најголемиот хотел и да бидеш среќен, тоа е тоа – рече Бадриќ.

фото:Instagram printscreen/badrich