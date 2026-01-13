Радио Милева цената скокна

Николина Пишек ја продава вилата во Загреб: Водителката повторно го стави луксузниот имот на продажба, а еве колку бара сега за него

Николина Пишек повторно ја стави својата луксузна вила на продажба.

Имотот во сопственост на водителката Николина Пишек, кој се наоѓа во загрепската населба Шестине, повторно е на продажба.

Според Story.hr, вилата сега се продава за 1,9 милиони евра, што е зголемување од 200.000 евра во споредба со претходната понуда.

Во меѓувреме, домот е дополнително реновиран. Станува збор за двокатна вила со вкупна површина од 400 квадратни метри, со вкупно пет соби, додека во огласот се нагласува дека замена за друг имот не е можна.

Вилата се наоѓа во мирен дел од Шестине, во подножјето на Сљеме, и се простира на парцела од 1.530 квадратни метри. Целосно е реновирана и опремена со модерни материјали, вклучувајќи висококвалитетни терацо подови, како и подготовка за инсталација на соларни панели. На имотот има и базен.

Распоредот на собите вклучува два ката. Приземјето се состои од влезен хол, гостинска соба со бања, пространа дневна соба, кујна со трпезарија, тераса со пристап до дворот и базенот, перална, како и посебна соба за домаќинката, со сопствен влез. На првиот кат има простор за спиење со гардеробер, бања и тераса, како и голем детски апартман кој може да се претвори во две спални соби со бања доколку е потребно. Големите стаклени површини овозможуваат поглед на зеленилото и базенот, дополнително придонесувајќи за чувството на приватност и мир, се наведува во огласот.

Домаќинката ја купи оваа вила заедно со својот покоен сопруг Видоје Ристовиќ, а низ годините неколку пати споделуваше детали за нејзината декорација. Откако претходно беше понудена на продажба по цена од 1,7 милиони евра, вилата е објавена и за изнајмување, со месечна кирија од 6.000 евра. Според најновиот оглас, цената за изнајмување сега е 8.000 евра месечно.

