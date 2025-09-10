Никола Роквиќ „жива вода“ – Објави фотографија по тренинг, мускулите во преден план

Во текот на шест месеци, Никола Роквиќ ослабе 20 килограми благодарение на редовниот тренинг и здравата исхрана. Роквиќ го прослави својот 40-ти роденден и го сподели својот успех на Инстаграм.

Пејачот неодамна го прослави својот 40-ти роденден, а благодарение на редовните тренинзи и правилната исхрана, тој има тело на 20-годишник.

Никола е многу активен на Инстаграм, а сега сподели фотографија од теретана со своите следбеници.

Имено, тој се сликал по тренингот, каде што може да се види дека е целиот воден и дека тренингот бил многу успешен.

Foto: Instgarama/nikolarokvic/milosnadazdin