Никогаш видена фотографија од Јана Тодоровиќ: Еве како изгледала пејачката во венчаница

Пејачката Драгана Јана Тодоровиќ е во брак со својот сопругот Иван повеќе од две децении, со кого има ќерка.

Тие се сметаат за еден од најхармоничните парови во шоу-бизнисот, а двојката се запознала кога Иван имал 21 година.

Иако уживаат во љубовта секој ден, сопругот на Јана речиси никогаш не се појавува во јавноста, а тие строго ја чуваат својата приватност.

Сепак, пејачката сподели фотографии од својата свадба на својот Инстаграм профил и ги воодушеви сите.

Јана носела прекрасна бела венчаница, додека Иван носел црно свечено одело на свадбата.

Да потсетиме, Јана еднаш откри дека сопругот не и дозволува да ги намали природните гради.

– Имам проблем со моите природни гради. Иван (сопругот) не ми дозволува да ги намалам, ме боли ‘рбетот. Ако ги намалам градите, ќе изгледам послабо – рече Јана еднаш во емисијата на Амиџи.

Foto: print Screen/Instagram