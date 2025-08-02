Никогаш не го ставајте креветот на ова место – тоа ви го уништува сонот и енергијата!

Според древната кинеска филозофија на фенг шуи, положбата на вашиот кревет во вашата спална соба може да има огромно влијание врз квалитетот на вашиот сон, како и врз вашето здравје и благосостојба. Ако некогаш сте се запрашале зошто се будите уморни и раздразливи, можеби е време да го преуредите вашиот простор за спиење.

Позицијата на креветот менува сè

Фенг шуи тврди дека насоката кон која е свртена вашата глава додека спиете директно влијае на енергијата на вашето тело. На пример, ако вашиот кревет е свртен кон север, тоа промовира длабок и мирен сон. Источната ориентација ја подобрува концентрацијата и оптимизмот, додека јужната ориентација може да ја смири вознемиреноста, но да предизвика замор. Западната страна, од друга страна, може да донесе негативна енергија и да поттикне мрзеливост.

Грешки што го саботираат вашиот одмор

Креветот никогаш не треба да се поставува директно пред врата, под прозорец или под тешки полици или греди. Ваквите позиции создаваат чувство на притисок и несигурност, дури и ако не сте свесни за тоа. Идеално, делот од креветот каде што е главата треба да биде до цврст ѕид, така што ќе имате поглед на вратата без да бидете во директна линија со неа.

Совети за совршена спална соба

Фенг шуи препорачува просторот околу креветот да се одржува чист и без непотребни работи што го блокираат протокот на енергија. Боите во просторијата треба да бидат нежни, а присуството на растенија како што се спатифилум или дракаена може дополнително да придонесе за хармонија. Главната цел е да се создаде средина што поттикнува мир, безбедност и регенерација.