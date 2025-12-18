Никако не можете да проголтате апчиња? Еден трик ќе ви помогне

Ако голтањето апчиња е стресно, непријатно или ве тера да повраќате, не сте сами, но добрата вест е дека постои решение.

Иако често се смета дека ова е проблем што го имаат само децата, вистината е дека многу возрасни се борат со апчиња, капсули и витамини секој ден.

Со години избегнував лекови секогаш кога можев, не затоа што не сакав да ги пијам, туку затоа што самиот чин на голтање беше вистински предизвик за мене – вели Милан, инфлуенсер од Белград.

Дури кога открив неколку едноставни трикови сфатив дека клучот лежи во еден навидум незначаен детаљ – додаде тој.

Зошто голтањето апчиња е толку тешко?

За многу луѓе, проблемот не е физички, туку психолошки. Мозокот ја регистрира таблетата како „туѓо тело“ и автоматски го активира рефлексот на задушување. Штом се обидеме да го голтнеме лекот, грлото се стега, јазикот се вкочанува, а водата оди насекаде освен таму каде што треба. Колку повеќе се обидуваме, толку повеќе е потешко.

Дополнителен проблем е обликот на таблетата. Големите, суви и горчливи таблети се особено незгодни, а стравот дека ќе се заглават во грлото често ја влошува ситуацијата.

Мала работа што прави разлика: положбата на главата

Најголемото откритие за мене беше сознанието дека положбата на главата целосно го менува начинот на кој ги голтаме лековите – додаде Милан на својот профил.

Инстинктивно, повеќето луѓе ја навалуваат главата назад кога се обидуваат да голтаат таблета. Сепак, за многумина тоа всушност го отежнува процесот

Со класичните таблети, спротивното движење функционира многу подобро – малку спуштање на брадата кон градите при голтање. Оваа положба природно го отвора хранопроводот и помага таблетата полесно да се лизне низ грлото.

Со капсулите, кои се полесни и често „лебдат“, ситуацијата е обратна – малку наназад главата може да ѝ помогне на капсулата да оди таму каде што треба. Оваа мала разлика често решава проблем што со години изгледаше нерешлив.

Трик со вода што навистина функционира

„Друга работа што ми помогна е начинот на кој пијам вода. Наместо да ја ставам таблетата на јазикот, а потоа да се обидувам да ја „фатам“ со голтање, го правам следново:

Земам мала голтка вода и ја држам во уста,

Ја ставам таблетата во водата,

Ја голтам целата содржина одеднаш;

На овој начин, таблетата нема директен контакт со јазикот, со што се избегнува горчината и рефлексот на отфрлање“, вели Милан.

Храната како сојузник (кога е дозволено)

Ако упатствата за лекот велат дека може да се зема со храна, тоа може да биде од огромна помош. Лажица јогурт, пудинг или пире може да ја „скрие“ таблетата и многу да го олесни голтањето.

Сепак, важно е никогаш да не ги кршите или здробувате таблетите без да се консултирате со фармацевт или лекар, бидејќи некои имаат заштитен слој или продолжен ефект.

Опушти се – телото го следи мозокот

Една од најважните работи е дека напнатоста прави сè полошо. Кога ќе престанете да размислувате дали ќе успеете и се фокусирате на дишење и опуштање, голтањето станува полесно.

Понекогаш помага и да го земате лекот стоејќи, наместо да седите, бидејќи гравитацијата работи во ваша корист.

Кога да побарате помош

Ако имате постојано чувство дека храната или лекот ви се заглавуваат во грлото или ако голтањето стане болно, важно е да се консултирате со лекар. Во ретки случаи, проблемот може да биде поврзан со хранопроводот или тироидната жлезда.

извор:попара.мк

фото:Freepik