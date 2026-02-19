Необично искуство: Гостите имале с*кс додека пејачката пеела

Пејачката Сандра Решиќ се присети на непријатна и шокантна ситуација од еден настап, кога гостите имале интимни односи пред неа за време на приватна прослава.

Сандра беше во центарот на вниманието во последните денови по навредите што ги упати кон поп-дивата Јелена Карлеуша, а сега отворено проговори за едно необично искуство од раните денови на нејзината кариера.

Како што раскажа во емисијата „Минско поле“, тоа не беше класична прослава, туку приватна прослава.

– Па, не беше забава, туку приватна прослава. Имаше неколку момци, дојдоа некои девојки и една од нив зграпчи една од нив. Не беа голи, но тој ѝ го откопча патентот и ѝ го крена здолништето. Не гледав во нив, не бев во свинг клуб. Траеше кратко, можеби две минути. Тие ми велат: „Пеј“, јас пеам… Но, никогаш повеќе не би си дозволила да го направам тоа. Тогаш бев млада, само што почнував и мислев дека сè мора да се издржи. Денес – никогаш – искрено призна пејачката.

Foto: printscreen/facebook/Sandra Rešić