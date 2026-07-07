Недостигот од овие витамини и минерали се поврзува со предвремено побелување на косата

Лекарите сѐ почесто бележат случаи на целосно побелена коса кај луѓе во дваесеттите и триесеттите години од животот, а новите истражувања укажуваат дека важна улога има недостигот од витамини и минерали.

Генетиката и понатаму останува важен фактор, но дерматолозите наведуваат дека исхраната има значително поголема улога отколку што претходно се сметаше. Најчесто се издвојува витаминот Б12. Истражување спроведено кај млада индиска популација покажало дека лицата со предвремено побелување имале значително пониски серумски вредности на витаминот Б12 во споредба со оние кај кои косата не побелела рано.

Дополнително внимание привлекоа податоците за пернициозната анемија, состојба што ја отежнува апсорпцијата на витаминот Б12. Кај лицата со ова нарушување, околу 55 проценти побелеле пред 50-годишна возраст, додека кај оние без оваа состојба тој удел изнесувал приближно 30 проценти.

Истражувачите кај лицата со предвремено побелување забележале и пониски вредности на витаминот Д и калциумот. Студија на случај и контролна група од 2013 година, спроведена во полуурбана средина во Индија, укажала и на генетска предиспозиција, што значи дека причината не е само наследството, ниту само исхраната.

Во оваа приказна важен е и бакарот, бидејќи учествува во работата на тирозиназата, ензим клучен за создавање меланин. Поширок преглед на научни трудови покажал и пониски нивоа на витаминот Б12 и на фолната киселина кај пациентите со предвремено побелување, додека нивото на биотин не се разликувало. Поврзаноста со недостигот од бакар е забележана кај некои групи пациенти, но истражувачите и понатаму проценуваат колку е силна таа поврзаност.

Се споменува и железото, бидејќи е поврзано со ензимите што учествуваат во производството на меланин, но податоците за таа поврзаност не се еднозначни. Покрај недостигот од витамини и минерали, како можни фактори се наведуваат и оксидативниот стрес, автоимуните заболувања, проблемите со тироидната жлезда и пушењето. Поради тоа, научниците сметаат дека предвременото побелување е дел од посложен здравствен мозаик, а не последица на само една причина.

фото:Freepik

извор:точка.ком.мк