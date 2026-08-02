„Неда Украден ме научи да не носам гаќички“ – Пејачката ги слуша советите од поискусните колешки

Пејачката Зејна Муркиќ отворено проговори за советите што ги добива од постарите колешки.

Освен на пејачката кариера, Зејна е посветена и на мајчинството. Пејачката Зејна Муркиќ повторно предизвика низа реакции на социјалните мрежи откако ги сподели своите најнови фотографии во костим за капење. Атрактивната пејачка позирала во вода во впечатливи бикини, покажувајќи ја својата фигура.

Имено, Зејна без двоумење ги прифаќа советите и со задоволство учи од постарите и поискусни колешки од музичката сцена. Кога во една прилика медиумите ја прашале дали под елегантниот фустан што го носела на црвениот тепих воопшто има долна облека, таа целосно отворено и без двоумење признала:

„Овојпат носам гаќички, но и градник. Немам ниту стегач. Ослабев. Мене Неда Украден ме научи да носам само хулахопки без гаќички. Таа е жена-змеј. Еднаш, кога бевме заедно во гардеробата пред снимањето на емисијата, ми покажа дека под тесни фустани носи само хулахопки без гаќички, па ништо не се оцртува. Ѝ благодарам на Неда што ми покажа дека може да се носи фустан без гаќички и дека на сцената може да се изгледа многу поатрактивно“, искрена била Зејна.

foto: printscreen/instagram/zejnaofficial