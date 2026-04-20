Неда Украден ја покажа својата ќерка и ѝ посака среќен роденден: „Мила моја“

Легендарната пејачка Неда Украден на социјалните мрежи ѝ го честиташе роденденот на својата ќерка Јелена. Покрај фотографијата од нив двете, која е направена во Сплит, таа напиша: „На овој ден, мајка ја роди својата убавина, својата среќа, своето најголемо богатство! Среќен роденден, моја мила Јецо! Да живееш долг, здрав и среќен живот со твоите прекрасни деца и мојот зет Пецо, твојата мајка Неда, ти го честита роденденот.“
View this post on Instagram
Бројни честитки беа објавени во коментарите под објавата. „Среќен прекрасен ден! Една насмевка, иста душа. Совршена хармонија“, „Убавина, љубов и топлина зрачат од оваа фотографија. Сонот на секоја мајка е да има ќерка како оваа, убава, љубезна, паметна, посветена на своето семејство. Среќен роденден Јеци и нека слави уште многу родендени во радост, заедно со тебе“, се само дел од коментарите.