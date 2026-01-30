„Не сме сосема неспособни“ – Ким и Клое Кардашијан зборуваа за обичните домашни обврски (видео)

Ким Кардашијан призна дека не отишла сама во продавница со години – вели дека поминале години откако последен пат отишла во продавница. Таа го откри ова во среда додека се појавуваше во подкастот на нејзината сестра Клое Кардашијан, „Клое во земјата на чудата“, во кој тие зборуваа за последниот пат кога правеле обични, секојдневни работи, објавува „Пипл“.

Во игра на „Кога последен пат…“, Клое ја праша Ким кога последен пат отишла во продавницата да купи намирници. „Мислам дека бевме во Ерјухон пред околу шест години за шоуто. Но пред тоа… можеби 12, 15 години“, одговори 45-годишната Ким.

Кога нејзината помлада сестра воздивна, „Кимберли Ноел“, основачот на Скимс се насмеа и заклучи: „Да, веројатно поминале околу 15 години“. Сепак, таа вели дека би била среќна да оди – но под одредени услови. „Ги молев да го затворат Ралфс само за мене“, рече таа. „Само сакам да се шетам низ продавницата во мир. Ќе одам – ​​навистина сакам.“

Клое предложи да одат веднаш по снимањето бидејќи продавницата беше во близина, а Ким неволно се согласи. Таа додаде дека иако ретко оди на шопинг за намирници, сепак прави неколку застанувања во други продавници. „Одам многу во трговскиот центар“, рече таа, откривајќи дека оди таму и со нејзината најстара ќерка, Норт. „Јас сум тип на човек кој сака да купува.“

Сестрите се осврнаа и на домашните работи. Кога ја прашаа кога последен пат усисала, Ким рече: „Всушност уживам во усисувањето, но не сум го правела тоа долго време“. Кога стануваше збор за нејзините нокти, тие се пошегуваа дека поминале „децении“ откако некоја од нив не била во салон. Ким, од друга страна, со сигурност рече дека самата пумпа бензин во својот автомобил.

„О, не сакам бензински пумпи. Навистина сум чудна во тоа“, призна Клое. Тие исто така разговараа за миење садови, перење алишта и готвење за децата. „Не сме сосема неспособни“, рече Клое. „Но мислам дека луѓето мислат дека имаме батлер или слугинка која е секогаш тука за нас“.

foto: print screen/Instagram/YouTube