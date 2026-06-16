„Не очекував повеќе“ – Сузана Манчиќ проговори за финансиите и пензионерските денови

Водителката Сузана Манчиќ веќе неколку години ужива во пензијата и отворено зборуваше за тоа како ги поминува пензионерските денови.

Сузана Манчиќ еднаш откри колку е нејзината пензија, но исто така призна дека планира да го продолжи својот живот на периферијата на Белград во одреден момент.

Таа моментално живее помеѓу Белград и Атина, бидејќи нејзиниот сопруг живее во Грција и е многу успешен бизнисмен.

„Пензијата не е голема, минимална е, така да се каже, но искрено, не очекував повеќе. Ќе биде доволно за да ги платам сметките и да ми останат неколку динари. Сакав да го решам мојот статус, за да не морам повеќе да се грижам за тоа. Пензијата не мора да значи крај на мојот работен век, сè додека имам сила да работам. Почнав интензивно да читам, се враќам на некои од нашите класици, моментално е „Роман за Лондон“ од Милош Црњански“, изјави таа за Блиц.

Сузана не сакаше да зборува за тоа колку е нејзината пензија, но неодамна откри за која бројка станува збор.

„Му кажав на некого колку ми е пензијата, а потоа порталите се запалија, како „скандалозно колку е пензијата на Сузана Манчиќ, 53.000…“ Па, што? Бог да чува, можев да живеам со тие пари, луѓето живеат со толку пензија. Го имав тој рационале и штедлив момент, да не речам Пирочански. Половина потрошив, половината ја ставив настрана, но во животот најмногу заработував“, рече еднаш медиумската презентерка.

Сузана тврди дека може да живее добро од својата пензија,

затоа што не ја троши залудно.

„Не отиде некаде „пуф“, во кафуле, на некоја порок, не знам што… Значи, можеш да живееш од таа пензија, особено ако работиш нешто покрај тоа. Прекрасно е“, рече таа.

foto: facebook /Suzana Mancic