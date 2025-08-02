Не фрлајте ја кората од портокал, ќе ја чувате како очи во глава кога ќе слушнете колку е корисна за домаќинството

Ако припаѓате на групата луѓе кои, откако конзумирате портокали, обично ја фрлате кора, повторно не правете го тоа. Кората од портокал има многу лековити својства и можете да ја примените во вашето домаќинство.

Ако има непријатни мириси во вашиот фрижидер, крајно време е да ја искористите кора од портокал. Сè што треба да направите е да ја посолите кората и да го ставите во фрижидер.

-Солта ќе апсорбира мирис и влага, а кората од портокал ќе остави свеж мирис на цитрус, велат експертите.

Со кора од портокал, можете да ги исчистите дрвените површини во вашиот дом. Ставете ја кората од портокал во тегла и прелијте со оцет. Оставете ја смесата да отстои две недели и на крајот ќе имате потполно природно, нетоксично средство за чистење.

Течноста исцедете ја, пренесете ја во шише со спреј и започнете со чистење.

Покрај дрвените површини, со оваа средство можете да ги исчистите и дамките од бигор. Можете исто така да користите кора од портокал за да го освежите својот дом или гардероберот.

Треба да ја завиткате кората од портокал во крпа или стара облека и да ја оставите насекаде во плакарот. Кората од портокал содржи 90 до 95 проценти лимонен, хемикалија која е токсична за комарци, мушички и други слични инсекти.

Едноставно ставете ја кората од портокал близу вратата и прозорецот и извадете ги инсектите од вашиот дом на едноставен и исклучително ефтин начин.

Во текот на летото за да спречите каснување од комарци, можете да нанесете кора од портокал на телото или да подготвите лосион така што ќе ја исушите кората, ќе ја смелете, а потоа да измешате со вода.

Извор: Курир

Foto: Freepik