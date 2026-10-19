Не ѝ е потребен татко, има заменски“: Харис Џиновиќ искрено проговори за односот со ќерката

Пејачот Харис Џиновиќ без влакна на јазикот зборуваше за распадот на бракот, деловните планови, но и за болната семејна тема – односот со ќерката Џина, со која веќе не е во контакт.

Коментирајќи ги наводите за апсењето на поранешното момче на неговата ќерка, Харис призна дека не знае ништо за тоа бидејќи двајцата веќе подолго време се отуѓени.

„Немам поим за тоа, верувај ми. Не ја ни видов таа вест. Џина и јас се разделивме, па што? Таа си го живее својот живот, а јас мојот. Така избра. Очигледно, не ѝ е потребен татко, има заменски татко. Не се оптоварувам со тоа. Не сме во контакт. Јас си го организирав животот, таа својот. Кој сака да биде со мене, нека биде. Кој не сака, не мора. Секој си го избира својот пат и јас тука немам што повеќе да кажам“, порача Џиновиќ.

Пејачката Наташа Алимпиќ неодамна се најде во центарот на вниманието на јавноста откако ја покажа нивната наводна преписка, но Харис не сакаше да ѝ придава значење, туку кратко ѝ одговори:

„Следно прашање.“

Тој се осврна и на разводот, нагласувајќи дека не сака да ги споделува своите чувства со јавноста, како и дека никогаш не би ја жртвувал гордоста заради љубовта.

„Не, никогаш, Боже сачувај! Зошто би ја погазил гордоста заради љубовта? Ако љубовта оди, тогаш оди. Ако не оди, тогаш не оди. Гордоста си останува. Што се однесува до мојот поранешен брак, тоа е завршена приказна. Некој полесно преболува, некој потешко, а некој можеби никогаш. Секој се справува со тоа на свој начин. Јас знам како се чувствувам, а моите чувства не треба да бидат предмет на јавна расправа. Живеам сосема нормално, исто како што живеев и порано“, рече Харис.

Тој додаде дека парите немаат пресудна улога во неговиот живот.

„Кај мене парите не се пресудни. Не сум човек кој се оптоварува со тоа колку пари има. Велам дека парите можат да расипат некого кој самиот не ги заработува. Оној што ги заработува своите пари нема да се расипе поради нив. Кога сам создаваш, тогаш тоа се твои пари, ти управуваш со својот живот и сам ги носиш одлуките.“

Зборувајќи за жените и животните вредности, Џиновиќ истакна дека вистината отсекогаш му била најважното животно начело.

„Отсекогаш ме привлекувала убавината, но ме привлекува и интелигенцијата. Не би бил искрен ниту кон себе ниту кон жените ако кажам поинаку. Мојот живот се темели на вистината и затоа живеам растоварено. Немам никакви оптоварувања. Што ќе ми е лага? Таа не ми носи ништо добро. Вистината понекогаш може да биде нетактична, но таа е вистина и тука приказната завршува. Во кафеана можеш да ја пронајдеш тагата и да ја ублажиш, но и да доживееш радост. А вистината во кафеана секогаш излегува на маса.“

foto: printscreen/istagram/youtube/Blic TV