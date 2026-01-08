„Не бев во добра здравствена состојба“: Јована Пајиќ изненади со изјавата за постот и диетата

Пејачката Јована Пајиќ неодамна изјави дека секоја година го почитува божиќниот пост, но дека минатата година морала да го прекине поради здравствени причини.

Јована Пајиќ неодамна призна во „Амиџи шоу“ дека минатата година имала здравствени проблеми поради кои морала да го прекине постот.

„Минатата година постев, оваа година не се чувствував добро, па морав да престанам. Мислам, морав… сепак тоа ете така го сфатив“, рече Јована, додавајќи:

„Излегувам, и во ресторан ќе се омрсам, а барам посна храна. Секогаш се омрсувам поради туѓа грешка, а не можам да зготвам храна.“

За потсетување, Јована беше во брак со Александар Цветковиќ, попознат како Сале Тропико, со кого имаше две ќерки. Тие објавија дека се разведуваат пред две години, но сè уште формално не го завршиле својот брак.

Сепак, двојката повеќе не живее заедно и секој си тргна по свој пат, а Сале има и нова партнерка.

Foto: printscreen/instagram/jovana___pajic