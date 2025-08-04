Научно докажано: Немањето желба за секс двојно го скратува животот

Бројни студии, вклучувајќи го и најновото јапонско, сугерираат дека мажите со намалено либидо се изложени на висок ризик од прерана смрт.

Либидото е од суштинско значење не само за сексуалните односи, туку и за целокупното здравје, според една неодамнешна студија спроведена на јапонски универзитет, во која биле вклучени повеќе од 20.000 луѓе.

Недостатокот на секс може речиси да го удвои ризикот од прерана смрт кај мажите, заклучија истражувачите од Јапонија.

„Ја истражувавме поврзаноста помеѓу либидото и смртноста кај нашата популација. Студијата тестираше 20.969 испитаници, вклучувајќи 8.558 мажи и 12.411 жени на возраст од околу 40 години, кои учествуваа во годишните здравствени прегледи во префектурата Јамагата“, велат авторите на студијата од Универзитетот Јамагата.

Седумгодишно истражување

Испитаниците биле следени дури седум години, а на почетокот сите биле прашани дали ги интересираат лица од спротивниот пол.

Анализирајќи ги податоците, тие откриле дека мажите со недостаток на интерес за секс имале 69 отсто поголем ризик од смрт.

Истражувачите земале предвид и други важни фактори што влијаат врз намалената желба за секс, како што се пушењето, алкохолот, дебелината, општото здравје и физичките вежби.

Сугерирајќи дека „ова откритие има импликации за важноста на сексуалниот интерес за зголемување на долговечноста кај оваа популација“, авторите на студијата нагласија дека е неопходно дополнително истражување, објави списанието „PLOS One“.

„Во неприлагодениот модел, смртноста од сите причини и смртноста од рак беа значително повисоки кај мажите кои немаа сексуален интерес отколку кај оние кои беа заинтересирани за секс“, велат истражувачите.

И други истражувања покажале врска помеѓу намаленото либидо и прераната смрт

Колку е сериозна работата покажува фактот дека ова јапонско истражување не е првото кое сугерира дека сексот може да има заштитен ефект врз здравјето на мажите.

Британско истражување во кое учествуваа повеќе од 5.700 луѓе постари од 50 години покажа дека мажите кои имаат помалку секс го зголемуваат ризикот од сериозни болести за повеќе од две третини.

Експертите од Универзитетот Англија Раскин откриле дека овие мажи имаат 63 отсто поголеми шанси да добијат дијагноза на рак и 41 отсто поголеми шанси да развијат долгорочна болест.

Д-р Ли Смит, автор на студијата, сугерира дека сексуалната активност е форма на вежбање како потенцијално објаснување.

„Важно е да се запамети дека сексот е форма на физичка активност, иако често се изведува со умерен интензитет, кој согорува околу 3,6 калории во минута“, вели д-р Смит, посочувајќи:

„Секое вежбање има здравствени придобивки и сексот не се разликува.“

Друго британско истражување, спроведено на околу 1.000 Велшани мажи во 1990-тите, покажа дека редовниот секс ја намалува стапката на смртност за околу 50 проценти.

А последователните истражувања за конкретни сериозни здравствени проблеми исто така покажаа дека редовното водење љубов може да ги заштити мажите од рана смрт.

Исто така, едно американско истражување покажа дека мажите кои имаат често секс имаат до 45 отсто помали шанси да развијат срцеви заболувања опасни по живот отколку мажите кои имаат секс само еднаш месечно или поретко.

Студиите исто така ја поврзуваат редовната ејакулација, преку секс или мастурбација, со намален ризик од рак на простата. Тие откриле дека мажите кои доживуваат оргазам најмалку 21 пати месечно имаат една третина помала веројатност да заболат од оваа болест отколку мажите кои тоа го прават четири до седум пати.

Научниците претпоставуваат дека честата ејакулација може да и овозможи на простатата да ги исфрли супстанциите што предизвикуваат рак или може да го спречи развојот на наслаги на калциум, кои се поврзани со рак на простата.

Посебно истражување исто така покажа дека недостатокот на секс може да биде штетен за жените.

Експертите откриле дека жените на возраст меѓу 20 и 59 години кои имале секс помалку од еднаш неделно, имаат 70 отсто зголемен ризик од смрт во рок од пет години.

Придобивките од сексот, за двата пола, се широки – вклучувајќи подобар сон, зајакнат имунолошки систем, борба против депресија и анксиозност и подобро здравје на срцето.

Сепак, многу експерти повикуваат на претпазливост за директно поврзување на стапката на секс со ризикот од смрт.

„Наместо тоа, може да биде случај дека помалку секс е знак дека некој е веќе болен пред да биде официјално дијагностицирана“, предупредуваат експертите.

фото:freepik

извор:точка.ком.мк