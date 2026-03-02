Најпотресните детали за смртта на Саша Поповиќ: „Кажете му што имате, зашто нема да може да ве слушне“

Во вториот дел од документарецот „Сале“, членовите на семејството на Саша Поповиќ раскажаа дека неговата најголема желба останала неостварена.

– Последните денови беа најтешки. Почнаа да му даваат морфиум и два дена пред неговата смрт, докторот рече „Кажи му што имаш, бидејќи повеќе нема да може да те чуе или види“. Никогаш не можеш да кажеш сè што би кажал, бидејќи човек едноставно не прифаќа дека тоа е крај – рече вдовицата на Саша.

– Му кажував што очекуваше и за што се молеше секој ден, а тоа е да имаме внуче. Исто така, беше среќен кога слушна дека Александра има дечко. За жал, ова се работи што не се остварија за време на неговиот живот – додаде Сузана.

– Долго време прашуваше за тоа и чекаше да добие внуче – рече Даниел, додека неговата сопруга додаде:

– Сакаше јас и Даниел да имаме дете и тој да се грижи за него.

– Жал ми е што нема да биде таму кога ќе се мажам и што нема да може да ги види внуците. Бидејќи, како што беше најдобриот татко, знам дека ќе биде и најдобриот дедо – рече Александра низ солзи.

Покрај тоа, ќерката на покојниот Саша Поповиќ откри и во кој момент сфатила дека животот на нејзиниот татко завршил.

-За време на болеста, понекогаш се случувало состојбата одеднаш да се подобри, а потоа одеднаш да се влоши, и така натаму во круг. Сепак, последните неколку месеци тој беше навистина лошо и тогаш сфатив дека ќе умре – рече Александра, по што се расплака.

фото:Instagram printscreen/prvatelevizija/ Instagram printscreen/zvezde granda