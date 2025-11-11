Најопасната поза во сексот: Може да доведе до фрактура на пенисот

Ако токму оваа поза ви е најомилена, тогаш треба да бидете повеќе претпазливи или да ја избегнувате колку што можете повеќе…

Станува збор за позата во која жената се наоѓа одозгора, бидејќи тука најмногу доаѓа до повреди на пенисот.

Истражувањата кои се правеле за да се открие најопасната секс поза, дошле до болнички список од повреди на пенисот во период од 2000-та до 2013-тата година и е откриено дека дури 50% од повредите биле предизвикани од гореспоменатата поза.

Втората најопасна поза е доги позата со 30% повреди, а 21% од мажите го повредиле својот пенис додека тие биле одозгора.

Кога е жената на врвот таа ги контролира движењата со целата своја тежина. Што значи, дека таа и не може да почувствува дали прави нешто на погрешен начин, бидејќи кај жените штетата е многу помала.