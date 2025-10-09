Најдобрата храна што можете да ја јадете по тренинг

Ново истражување сугерира дека грчкиот јогурт нуди придобивки што одат подалеку од само внес на протеини и има неверојатни придобивки за телото по тренингот.

Во студија објавена во списанието Nutrients, канадските истражувачи го следеле тренингот на 30 здрави, млади возрасни мажи и ги анализирале нивните грицки по тренинзите што содржеле јаглехидрати и грчки јогурт.

Истражувачите откриле дека додавањето грчки јогурт во нивната исхрана поефикасно ги намалува одредени маркери на воспаление отколку само јаглехидратите. Студијата сугерира дека грчкиот јогурт по тренинг не само што го поддржува растот на мускулите, туку може да помогне и во регулирањето на воспалението.

Воспалението е нормален одговор на тренинг за сила, кога мускулните влакна развиваат ситни кинења. Ова се манифестира како болка, вкочанетост и оток.

Сертифицираната клиничка нутриционистка Отум Бејтс изјави за Fox News Digital дека грчкиот јогурт е идеална закуска по тренинг поради неговата содржина на протеини.

„Протеините се главната хранлива материја потребна за закрепнување од тренинг. Грчкиот јогурт е богат со аминокиселината леуцин, која е потребна за оптимално закрепнување и опоравување на мускулите. Јаглехидратите можат да помогнат во замена на мускулниот гликоген, но тие не ги обезбедуваат градежните блокови потребни за закрепнување на мускулите, аминокиселините“, објасни таа.

За да ги искористите сите придобивки од ова јадење, вели да купувате само обичен, незасладен и идеално полномасен грчки јогурт.

„Полномасните верзии покажаа дека ве прават да се чувствувате посити од верзиите со ниска масленост, што значи дека е помала веројатноста да грицкате помеѓу оброците“, забележува Бејтс.

Плус, полномасните млечни производи имаат значително поголема содржина на витамин К2, кој е суштинска хранлива материја за здравјето на коските, срцето и забите. Бидејќи витаминот К2 е витамин растворлив во масти, го отстранувате поголемиот дел од него кога се одлучувате за млечни производи со ниска масленост.

Исто така, јадењето друга антиинфламаторна храна како масна риба, сурови јаткасти плодови и семки, бобинки, лиснат зеленчук и здрави масти како маслиновото масло, додека се намалува преработената храна, транс мастите, рафинираните шеќери и се избегнува алкохол и пушење, исто така, може да помогне во намалувањето на воспалението во нашите тела.

Земањето висококвалитетни додатоци како што се омега-3 масни киселини, куркумин и одредени витамини, како што е витаминот Д, може да помогне во намалувањето на воспалението.

Foto: freepik

Izvor: Kurir