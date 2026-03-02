На пет дена пред концертот: Лозано ја објави новата емотивна балада „Среќен пат“ (ВИДЕО)

На само неколку дена од неговиот солистички концерт закажан на 7-ми март, еден од најмоќните вокали на нашата музичка сцена, Влатко Лозаноски – Лозано ја објави својата најнова песна – „Среќен пат“.

Станува збор за нова емотивна балада со која Лозано повторно ја изненадува публиката. Проект кој носи искрена приказна, а за кој сме сигурни дека ќе допре до многумина. Текстот за новата песна го напиша младата артистка Луна Ристиќ, музиката е дело на Гоце Симоноски, додека аранжманот го потпишува Лазар Цветкоски. За потребите на оваа песна се сними и видеоспот, на кој како режисери се потпишуваат Гордан Божиновски и Верица Донев – Божиновска.

Мора да се истакне дека видеото визуелно ја надополнува приказната што ја носи песната и ѝ дава дополнителна емоционална димензија. Инаку главните улоги ги толкуваат актерите Катерина Јовановиќ и Метин Ибрахим, кои брилијантно ја доловија приказната на песната.

„Ми значи многу оваа песна и едвај чекав да ја споделам со публиката. А за многу скоро подготвувам уште едно изненадување – нова песна во соработка со драги колеги од естрадата“, накусо изјави Лозано.

Во меѓувреме, се бројат последните денови до концертот на 7-ми март во спортски центар “Борис Трајковски”. Сè е подготвено за големо музичко шоу, а Лозано и неговиот тим со нетрпение го очекуваат денот кога заедно со публиката ќе создадат вечер за паметење.

Влезници за концертот сѐ уште може да купите на www.kupikarta.com.