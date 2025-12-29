„На натпревар за најубава елка“ – Тијана Ем покажа што направила

Пејачката Тијана Ем (26) е една од многуте познати личности кои покажаа како изгледа нивниот дом пред празниците.

Како и другите, елката на Тијана го привлече вниманието, која, според пејачката, е најубава.

Тијана се погрижила нејзиниот дом да свети оваа година, и не можеше да скрие колку била воодушевена од елката.

Елката е во средината на дневната соба и е висока неколку метри, а под неа има подароци и украси.

„Жена од султана“, ја украси елката минималистички, а потоа проговори.

– Не можам да се наситам од мојата елка. Реално може на натпревар за најубава елка – напиша таа.

