„На натпревар за најубава елка“ – Тијана Ем покажа што направила

Пејачката Тијана Ем (26) е една од многуте познати личности кои покажаа како изгледа нивниот дом пред празниците.
Како и другите, елката на Тијана го привлече вниманието, која, според пејачката, е најубава.
Тијана се погрижила нејзиниот дом да свети оваа година, и не можеше да скрие колку била воодушевена од елката.
Елката е во средината на дневната соба и е висока неколку метри, а под неа има подароци и украси.
„Жена од султана“, ја украси елката минималистички, а потоа проговори.
– Не можам да се наситам од мојата елка. Реално може на натпревар за најубава елка – напиша таа.
printscreen/instagram/tijanamilentijevic.official