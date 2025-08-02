На Џеј Ло ѝ беше забранет влез во луксузен бутик, а еве како реагираше

Глобалната музичка икона Џенифер Лопез имаше необично искуство во Истанбул кога обезбедувањето ѝ забрани влез во луксузна продавницата.
Џеј Ло се обиде да ја посети продавница на „Шанел“ во Истанбул, но обезбедувањето не ја пушти да влезе бидејќи продавницата беше полна, објавува „Турки тудеј“.
Вработените во продавницата подоцна ја поканиле повторно, но таа одлучила да посети други продавници за луксузна мода, па застанала во бутиците „Селин“ и „Бејмен“.
A security guard at a store in Istanbul’s İstinye Park turned Jennifer Lopez away, saying “We’re full.”
Lopez reportedly replied, “No problem,” and left calmly.
The store later invited her back — but received a polite refusal.
(Source: Patronlar Dünyası) pic.twitter.com/WW7gxAYpbw
— SOULARCHİVE (@Nrbyts27) August 4, 2025
Нејзината посета на најголемиот град во Турција се совпадна со настапот на 5 август во фестивалскиот парк „Јеникапи“, како дел од фестивалот во Истанбул.
Турнејата „Up All Night: Live in 2025“ завршува, а последниот концерт ќе се одржи на 12 август во Сардинија, Италија.