На 45 години ненадејно почина познатиот турски актер кој глумеше во хит серијата на Сител

Турскиот актер Горкем Арслан почина на само 45 години.

Според турските медиуми, на актерот му се слошило синоќа во неговиот дом во Бејоглу, Истанбул, а медицинските екипи кои пристигнале на местото на настанот по добивањето на пријавата го однеле во болница.

Му била пружена помош дома, а потоа со брза помош бил префрлен во болницата Таксим. Сепак, и покрај сите напори, докторите не можеле да го спасат.

Емел Чолгечен, која соработувала со Горкем Арслан во серијата „Појраз Карајел“ и го играла ликот Семе, дала емотивна изјава за својот поранешен колега.

Чолгечен, која подоцна глумела покрај Канболат Горкем Арслан, кој го играл ликот на Сефер во серијата, напишала емотивни зборови збогувајќи се со него:

– Збогум пријателе мој во играта, многу ми е жал, немам зборови да го опишам тоа… Нека земјата те чува, многу ми е жал драг мој.

Соопштението брзо доби бројни пораки со сочувство од уметничката заедница и обожавателите.

Смртта на Канболат Горкем Арслан ја потврди неговиот менаџер, Селин Кек. Во соопштението се вели:

– Длабоко сме ожалостени од загубата на нашиот вреден актер, Канболат Горкем Арслан. Се молиме за Божја милост врз него и изразуваме сочувство и молитви за сила на неговото семејство, најблиските и пријателите. Погребните аранжмани ќе бидат објавени подоцна. Нека почива во мир – пишува турскиот „Афјонтуркелигазетеси“.

фото:Instagram printscreen/kanbolatgorkem