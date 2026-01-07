Можете ли да погодите кој наш познат пејач е ова заспано детенце?

На социјалните мрежи доста често се појавуваат трендови или предизвици кои ги поставуваат познатите, a потоа истите стануваат еднен вид на интересна игра или во случајот копање по спомените и минатото.

Досега многупати сме виделе фотографии од познатите кога биле мали, но секогаш некој има да објави фотографија повеќе или таква што не сме ја виделe досега.

Сега имавме прилика да ѕирнеме во семејниот албум и спомените од детството на еден наш познат поп-пејач кој години наназад остана перманентен на музичката сцена. Освен што потекнува од уметничко семејство, тој многу сака и да готви…

Овој пат, гледате едно мало слатко заспано момче, портрет кој го објави неговата сестра, а потоа и самиот тој.

Оваа мал фраер денес работи во Националната опера и балет, настпува во познато битолско кабаре, а паралелно неуморно работи на својата кариера- Aлександар Тарабунов.

Малиот и големиот Тара имаат препознатливи карактеристики од физиономијата на ликот – го погодивте ли?

фото:Instagram printscreen/aleksandartarabunov