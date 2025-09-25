„Можеби за десет години!“ – Водителот не сака да се пензионира

Неговата енергија и посветеност на работата се доказ дека возраста не е пречка за успех на сцената.

Водителот Зоран Пејиќ Пеја гордо истакнува дека веќе триесет години успешно го води еден од неговите омилени телевизиски формати.

Иако многумина би помислиле дека е време за пауза, Пеја тврди дека пензии за луѓето во забавната индустрија практично не постојат.

– Не. Не, сè уште не. Можеби пензионирањето би можело да дојде за околу десет години. Доколку ме викаат на трибините, на забавите, додека работам на тие најскапи забави, мислам дека луѓето ме ценат и ме почитуваат, па затоа не можам да се пензионирам. Дури и да си заминам, некој ќе ме викне, па затоа нема пензионирање за нас во забавната индустрија – рече тој и додаде:

Пеја нема желба да се пензионира, па затоа призна: Нема такво нешто за нас, можеби за десет години! – Мојот формат трае веќе триесет години, горд сум затоа што народната музика никогаш не може да стане здодевна. Луѓето ги сакаат опуштените претстави, со мојата претстава ги забораваат своите проблеми, секогаш е шарено и секогаш има нешто интересно, но ја допираме душата, што е најважно – рече тој.

Foto: You tube printscreen Grand Online