Моника Селеш проговори за неизлечивата болест: „Првпат ја почувствував додека бев на терен“

Легендарната тенисерка Моника Селеш веќе некое време има сериозни здравствени проблеми. Таа откри дека во 2022 година ѝ била дијагностицирана мијастенија гравис, ретка и хронична автоимуна болест која предизвикува мускулна слабост.

Ги почувствувала првите симптоми токму на тенискиот терен. На почетокот не било толку лошо, бидејќи имала моментален пад на концентрацијата, но потоа се покажа дека е сериозен проблем.

– Играв со деца или членови на семејството и едноставно ја промашував топката. Мислев: „Па, гледам две топки“. Ова се очигледно симптоми што не можете да ги игнорирате – рече Моника Селеш.

Оваа болест продолжила да напредува, зафатила поголем дел од нејзиниот живот, па заморот се чувствувал дури и додека ја сушела косата.

– Кога ме дијагностицираа, се прашав: „Што?!“ Затоа не можам доволно да нагласам колку би сакала тогаш да имаше некој како мене кој јавно ќе зборува за тоа – рече Селеш, со цел да се подигне свеста за оваа ретка болест.

фото:Instagram printscreen/ monicaseles10s