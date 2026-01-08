„Мојата љубов“ – Сузана Турунџиева денес има посебна причина за славење

Овој магичен период од годината, Сузана Турунџиева има дополнителен повод за радост. На вториот ден на Божиќ, нејзината помала ќерка Матеа полни 17 години, па славата кај неа е уште поголема.

Познатата македонска пејачка, водителка и писателка не пропушти да го сподели овој убав момент на социјалните мрежи.

Таа објави преубави фотографии од ќерката и ѝ посака среќен роденден со топла порака:

„Среќен роденден, љубов моја!“

Инаку, Сузана има две прекрасни наследнички. Покрај 17-годишната Матеа, таа е мајка и на 25-годишната Лора, родена од бракот со поранешниот сопруг Александар Маленко.Честитки за Матеа од сите обожаватели на Сузе

Фото: printscreen//Instagram/Suzana Turundzieva