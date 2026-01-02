„Многу здравје, љубов и исполнети соништа“ – Сузана Гавазова со семеен портрет ја почна новата година

Познатата македонска фолк пејачка Сузана Гавазова ја испрати старата и ја дочека 2026-та работно.

Имено, Гавазова настапи за дочекот на Новата во Хотел Либеро во Делчево, а таму настапи заедно со групата Круна.

Сепак, фолкерката на посебен начин им го честиташе почетокот на годината на следбениците.

Пејачката на Инстаграм објави семејна фотографија со сопругот Јасмин Курузовиќ и ќерките Елени и Селена, а во описот напиша топла честитката:

– Среќна Нова година од фамилија Курузовиц!

На сите наши драги роднини, пријатели и обожаватели им посакуваме многу здравје, љубов, мир и благосостојба. Нека Новата година ви донесе радосни моменти, семејна топлина и исполнети соништа.

Инаку, пред лудата ноќ, Сузана имаше настапи пред дијаспората во САД, како во Чикаго, но главниот новогодишен настап беше во Делчево.

Среќна Нова 2026 – та и за Сузана и за сите нас!

