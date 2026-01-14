„Многу ми е жал!“ Сека Алексиќ јавно ја поддржа Ана Бекута по инцидентот во Чачак

Сека Алексиќ настапува за дочекот на српската Нова Година во Белград, а пред настапот коментираше за актуелни теми.

Пејачката конкретно реагираше на инцидентот што се случи на концертот на Ана Бекута во Чачак, кога присутните фрлаа снежни топки кон пејачката за време на нејзиниот настап по повод српската Нова Година.

Сека беше изненадена од веста за инцидентот и ѝ даде целосна поддршка на колешката.

– Навистина? Зошто? Која е причината? На плоштадот? Ана Бекута има таков репертоар што сите народи можат да ја слушаат. Се однесува прекрасно, никогаш во кариерата немала таква дамка, не гледам причина зошто. Не сум слушнала дека некој го доживеал тоа, многу ми е жал и таа е многу добра личност – рече Сека Алексиќ.

Сека проговорила за концертите, семејниот живот, колегите од натпреварувањето, но и за чувството кога е во прашање Новата година.

Никогаш не сум имала спектакуларна Нова Година, секогаш ја правам како и обично. Сакам да го поминам Божиќ дома, со моето семејство, тоа е најубавиот празник за мене. Вечерва ќе се потрудам, ќе се потрудам сите да бидат задоволни, да си заминат среќни и да се вратат во март и мај.

Да потсетиме, за време на концертот на Ана Бекута, кој се одржа на градскиот плоштад во Чачак по повод српската Нова Година, се случи непријатен инцидент.

Поединци од публиката ја предизвикаа нејзината реакција и делумно прекинување на концертот, откако Ана и нејзините музичари беа фрлани со снежни топки.

Иако настапот се одржа среде бучава од и вувузели, ситуацијата ескалираше кога снежни топки беа фрлени кон пејачката од правец на толпата.

Нејзиниот музичар беше погоден и во главата.

Foto: printscreen/instagram/seka_aleksic