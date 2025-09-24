Мирза Селимовиќ зборуваше за операцијата која му го променила животот: „Имав проблем уште од мал“

Пејачот Мирза Селимовиќ зборуваше за операцијата што ја имал пред неколку години, со која решил здравствен проблем што се провлекува уште од детството.

И за работа и за секојдневно функционирање, Селимовиќ морал да се подложи на интервенција за која никогаш не се покајал.

– Имав големи проблеми со дишењето и девијацијата уште од дете, едната страна секогаш ми беше затворена. Во последните години постојано користев некои капки, па докторот ми рече дека сум ја изгорел слузницата. На крајот, реков: „Доста е, ајде да одиме да го решиме тоа“ – одлучи тогаш Мирза, кој признава дека имало доза на страв.

– Секако, се плашев од анестезија и сè тоа, но тој страв може да се надмине. Сега тие методи се различни, па нема потреба да се грижите, не е ништо страшно, сега дишам нормално – изјави тој за „Екстра ФМ“.

По победата на „Ѕвезда Гранда“ во 2014 година, Мирза Селимовиќ почна да гради професионален пат на поп-сцената.

Како што самиот рече, тој пат не бил лесен. Имаше многу подеми и падови, особено на почетокот сè додека не ја сними песната што го промени текот на неговата кариера.

фото:instagram printscreen/mirza.selimovic