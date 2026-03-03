Мина Костиќ јавно проговори за вереникот, нејзините емотивни зборови никого не оставаат рамнодушен

Мина Костиќ и Мане Ќурувија Каспер не престануваат јавно да споделуваат емоции и впечатоци за нивната љубов. Каспер е во Америка веќе некое време, а додека не се сретнат повторно, го користат секој слободен момент за да се контактираат преку социјалните мрежи.

Каспер неодамна јавно пишуваше за нивната љубов и откри што му значи пејачката, а сега Костиќ му возврати на љубезните зборови.

– Мојот човек! Каспер е мојот човек кој ми ја врати вербата во животот, во љубовта, во добрите луѓе, во тишината… Љубовта за која сонував и љубовта со која живеам со многу почит, лојалност, пријателство, смиреност и тишина – напиша Мина на својот Инстаграм профил.

Каспер неодамна објави момент од разговорот со Мина, како и нејзина фотографија, каде што можат да се видат како пијат кафе и уживаат во разговор заедно на социјалните мрежи. Еден детаљ ги воодушеви сите. Мина држеше шолја во раката и не можеше да ја тргне насмевката од лицето, а Мане реши јавно да се пофали и да покаже дека нивната љубов станува сè посилна.

– Моето значење на сè е во нејзината насмевка – напиша Ќурувија и додаде:

– Секој ден е ваков со мојата Мина. Секој ден, без исклучок.

Мина неодамна призна дека има силна желба да му роди дете на Каспер, иако оваа година полни 51 година.

– Бог секогаш ги услишува моите молитви, се надевам дека ова чудо ќе се случи повторно. Искрено би ни се допаднало. Особено нему. Секако, јас имам девојче, Анастасија, тоа се знае- рече Мина Костиќ.

– Ако не успее вака, има вештачко оплодување. Ќе го направам тоа. Навистина би сакала да му родам дете, бидејќи тоа би го комплетирало целосно – додаде пејачката за Адрија ТВ.

