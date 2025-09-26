Стеван Анѓелковиќ открива дека неговата кума Милица Тодоровиќ значително се здебелила за време на бременоста, но дека е среќна и ужива во секој момент.

Во еден познат ресторан во главниот град на Србија, менаџерот за забави Бане Обрадовиќ организираше гала прослава за роденденот на својот син Вук. На поканата се одзваа бројни јавни личности, а меѓу собраните бил и Стеван Анѓелковиќ.

Иако се појави без сопругата, пејачот ја задржа насмевката на лицето, а на членовите на седмата сила им откри детали за неговата кума Милица Тодоровиќ, која се повлече од јавната сцена поради бременоста.

– Милица е феноменална, среќна е. Се слушаме и се гледаме, ужива во бременоста. Се здебелила, како и секоја бремена жена – Изјавил тој.

Foto: print Screen/Instagram/milicatodorovicofficial