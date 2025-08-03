Милица Тодоровиќ го промени ова за време на бременоста –  Пејачката ужива  далеку од јавноста

Милица Тодоровиќ е многу внимателна во врска со тоа што внесува во своето тело сè додека не се породи.

Пејачката е целосно посветена на бременоста, во која ужива. Пејачката едвај чека да стане мајка, а дотогаш се грижи и за своето здравје и за здравјето на своето бебе. Една од нејзините блиски пријателки откри на социјалните мрежи дека Милица го променила начинот на исхрана.

Освен основните намирници, таа сега консумира и храна што е клучна за неа и за бебето. Откако дознала дека е во благословена состојба, Милица се повлекла од јавниот живот, како и од социјалните мрежи, и ужива во најубавиот период за една жена.

Музичката ѕвезда моментално ги ужива најубавите денови од својот живот далеку од очите на јавноста. Најголемата желба на пејачката да стане мајка се остварила и таа сега ги поминува деновите од бременоста во својот роден град, според извештаите на медиумите.

Милица претходно изјави дека нејзина голема желба е да стане мајка. – Сакам да направам голем концерт, да имам серија концерти, да ја проширам турнејата. Тоа е мојата голема желба, албумот завршува, многу сум среќна поради тоа. Втората желба, секако, е да се исполнам во улогата на мајка. Мора да се биде скромна во животот, мислам дека сè се случува како што вели Бог, тоа е негова волја. Ја имам оваа желба да станам мајка многу години, но ќе биде како што вели Бог. Можеме да правиме планови, но ќе биде како што е напишано за нас – претходно нагласи пејачката за „Гранд“.

Foto: printscreen/instgaram/todorovic.star