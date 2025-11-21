Радио Милева „на нишан“

Милица Дабоиќ вербално ја нападна Карлеуша: „Би ја гаѓала со измет“

Поранешната кошаркарка Милица Дабовиќ ја нападна Јелена Карлеуша поради најавениот солистички концерт.

Таа ја прозва пејачката на социјалната мрежа X, каде што го изрази своето незадоволство, но остави и навредлив коментар.

– Ќе гаѓав со измет  – напиша Милица во врска со најавата за настапот на Карлеуша.

Сепак, Јелена не сакаше да коментира за навредата на поранешната кошаркарска репрезентативка.

– Немам коментар за овој полусвет – кратко рече пејачката.

Милица Дабовиќ, откако се повлече од спортот, заработува пари објавувајќи експлицитни фотографии и видеа на платформа наречена „Onlifans“. Наводно заработува околу 8.000 евра месечно на оваа платформа.

Како што претходно беше објавено во медиумите, претплатата е 15 долари месечно.

фото:instagram printscreen/ stefanovamama13

