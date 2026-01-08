Милан Станковиќ по повод празниците ја „прекина тишината“: Еве каде е и што прави…

Пејачот Милан Станковиќ се повлече од јавниот живот веќе неколку години, а малку се знае за неговиот секојдневен живот сега. Иако со години се шпекулираше дека целосно се свртел кон религијата и ја напуштил музиката, пејачот никогаш не дал официјална изјава за тоа.

Сепак, Милан повремено споделувал фотографии од своите патувања претходно, најчесто без да го покаже своето лице, додека манастирите често биле меѓу локациите што ги посетувал, што дополнително ги поттикнало шпекулациите за неговиот начин на живот.

Станковиќ се најави преку Инстаграм, каде што објави фотографија од божиќна погача од својот дом и им го честитал најголемиот христијански празник на своите следбеници.

– Мир Божји, Христос се роди – напишал пејачот.

На фотографијата е прикажана прекрасно украсена маса, чинии подготвени за масата, додека внимателно изработената погача укажува дека ова е дело на некој многу вешт во кујната.

Иако не е познато каде се наоѓа пејачот во моментов, судејќи според објавата, тој ги поминува празниците во мир и тишина, опкружен со своите најблиски, далеку од очите на јавноста.

фото:instagram printscreen/milanstankovic