„Ми недостига“ – Снежана Ѓуришиќ на маки додека партнерот е на патување

Пејачката Снежана Ѓуришиќ се сети на својот покоен сопруг, хармоникашот Слободан Гвозденовиќ, и откри колку многу ѝ недостигаше нејзиниот сегашен партнер Вања додека тој беше на патување.

Снежана, која зборуваше за воспитувањето на своите внуци, вели дека ѝ било исклучително тешко да избега од канџите на огромна тага и болка по смртта на нејзиниот сопруг, кој почина во 2013 година.

– Ми требаа четири години да се освестам по смртта на мојот сопруг. Кога поминуваш години и децении со некого, сосема е нормално да страдаш и да ти недостига. Ми беше исклучително тешко, но моето семејство и драги луѓе ме вратија во живот. Покојниот Милутин Мркоњиќ, кој беше исклучително голем боем и пријател, ме убеди да се вратам на сцената и да направам солистички концерт. Ми рече дека мојот Слобо ќе го обожава тоа и ќе биде горд – рече членката на жирито на „Ѕвездите на Гранд“ и се осврна на својот однос со гинекологот Вања Милошевиќ, кој ѝ ја врати верата во љубовта по загубата на нејзиниот сопруг.

– Вања неодамна се врати од Австралија, каде што беше во посета на својата ќерка, која штотуку се породи. Ми беше чудно што го немаше. Ми недостигаше навечер, но и наутро, бидејќи сум навикната да го пиеме утринското кафе заедно. Сепак, бев зафатена со моите обврски и морам да признаам дека времето брзо помина. Заедно сме девет години и иако ми е огромна поддршка, никогаш не ми се мешал во кариерата. Вели само дека ми се восхитува затоа што оддржувам исклучително интензивно темпо и постојано настапувам и снимам емисии. Патем, пејачката ги снимаше своите сцени за документарец за животот на Саша Поповиќ, а болните спомени постојано се враќаа.

Foto: print screen/Instagram/snezana.djurisic_