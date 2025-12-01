„Ми беше тешко“: Пејачката која роди син како малолетна откри како поминала на нивната прва средба

Тина Ивановиќ роди син кога беше малолетна, а потоа, поради несогласувања во семејството, реши да го напушти семејниот дом. Порано живеела во Свилајнац со својот тогашен сопруг и синот Даниел, кого го добиле кога таа била малолетна.

Сепак, Тина донесе одлука да се пресели од дома, па нејзиниот син остана да живее со својот татко.

Локалните медиуми неодамна го посетија Свилајнац, каде што Тина некогаш живееше со својот тогашен сопруг. Тие го добија својот син, Даниел, кога пејачката беше малолетна, а поради несогласувања во семејниот дом, таа го напушти семејството, според изворот.

– Нејзиниот свекор имал многу пари, а лошата финансиска состојба не била причина за нејзиното заминување, туку психолошкото злоставување што го доживеала во таа куќа на многу млада возраст. Немала друга опција. Звучи сурово, да остави четиригодишно дете зад себе, но мислела дека може да се спаси за нивна подобра иднина – вели човек близок до семејството, кој сакал да остане анонимен.

– Таа доаѓа тука повремено да го види Даниел. Секогаш седат во ресторан и знам дека е среќен бидејќи сега имаат контакт. Таа го иницирала тоа пред неколку години, што тој го прифатил со раширени раце. Поранешниот сопруг не бара ништо тука, бидејќи Даниел е возрасен и независен – истакнала локалната жителка и додала:

– Тој е млад и вреден човек, работи како молер тука и повремено оди во странство да работи во градежништвото. Заработува пристојна плата и вози добар автомобил. Како мајка, таа секогаш дава нешто под рака, но денес не зависи од ниту еден родител, иако живее со својот татко.

– Само јас знам колку ми беше тешко во тој период. Многу страдав. Кога требаше да го видам моето дете, мојот поранешен сопруг и неговото семејство не ми дозволуваа. Никогаш не се откажав од него. Па, која мајка не би сакала да биде со нејзиното дете! Две години по разводот, отидов на работа во Германија и редовно испраќав алиментација. Така беше до 2005 година, кога конечно се запознавме – рече еднаш Тина и продолжи:

