Мелита преплавена од емоции: „Господ ми го деде најголемото богатство“

Знаеме да бидеме горди на многу работи, но кај жените ништо не може да ги направи погорди од тоа да се биде мајка.

Децата во очите на мајката секогаш остануваат деца, парче од својата душа коe само функционира засебно. Денот кога жената се остварува како мајка е роденден за чедото, но и нејзин роденден, ден кога се родила повторно.

Поранешката ТВ водителка Мелита Ракиќевиќ ја преплавија токму вакви силни мајчински емоции, особено на денот кога го доби своето најголемо богатство – Бог и ја подари нејзината Барби.

Убавицата на Мелита вчера (11-ти септември) го прослави својот 21-ви роденден, а мама Мели и го честитше со избрани зборови, силни и полни емоција…

-Господ ми даде најголемо богатство! Секогаш ќе те сакам повеќе од што можеш да замислиш. Ќе бидам твоја подршка безусловно. Среќен 21-ви роденден на мојата ќерка -стои од описот на објавите.

Инаку, убавата наследничка на Мелита Ракиќевиќ се реши да плови во музичките води и допрва го гради своето име на музичката естрада.

фото:Instagram printscreen/melitameli